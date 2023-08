Viaggiava in auto con 8 kg di hashish e mezzo chilo di cocaina, in cella

1 di 3

I carabinieri della Compagnia di Scalea e della stazione di Praia a Mare hanno arrestato a Tortora un 29enne originario di Pagani con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri, nel corso di uno specifico servizio antidroga condotto anche con autovetture “civetta”, hanno sottoposto a controllo un’autovettura che stava percorrendo a forte velocità via Panoramica, al Porto di Tortora.

Insospettiti da tale circostanza, i militari hanno provveduto a bloccare l’auto. A quel punto, il giovane, vistosi alle strette, ha consegnato spontaneamente uno zaino custodito all’interno del veicolo contenente quasi 8 chilogrammi di hashish (suddivisi in 80 panetti) e 500 grammi di cocaina. Dichiarato in stato di arresto, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Paola.

Nei giorni scorsi, sempre durante controlli, i militari della Compagnia di Scalea hanno operato altri due arresti per droga, quindi finiti nel carcere di Paola. Si tratta di un 31enne di Praia a Mare, trovato con quasi cento grammi di droga, bilancini e denaro cash, e un 45enne di Napoli finito in manette a Santa Maria del Cedro perché, pur essendo ai domiciliari, nascondeva sotto il materasso cocaina, bilancini e oltre 6mila euro in contanti.