Imprenditore 62enne del Cosentino arrestato per violenza sessuale

I carabinieri di Lattarico hanno arrestato e posto ai domiciliari dato un imprenditore sessantaduenne di Corigliano ritenuto responsabile di presunta violenza sessuale in danno di una ragazza venticinquenne. L’ordinanza è stata emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza.

I fatti risalgono al mese di febbraio 2023 e sarebbero avvenuti nel Comune di Lattarico, centro in provincia di Cosenza, dopo che i due avevano cenato assieme in un ristorante della zona.

Dalle indagini espletate dai militari della stazione carabinieri di Lattarico, guidati dal maresciallo Gerardo Paldino, sarebbe emerso che la vittima era stata stordita con la cosiddetta droga di stupro contenuta in una bottiglietta di acqua che le era stata offerta dall’uomo, facendola così cadere in uno stato confusionale, permettendo all’uomo di approfittarne per giungere a un rapporto sessuale completo. Sarebbe stata la stessa giovane a denunciare il fatto all’Arma.

Dopo qualche mese di indagini e riscontri al racconto della donna, l’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione di Corigliano Rossano e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.