Ad Altomonte successo per “l’Altrove” di Beppe Grillo

Pieno di pubblico e di risate per il comico che ha portato in scena ad Altomonte (Cosenza), in prima assoluta nazionale, il suo nuovo spettacolo, "L'Altrove". Repliche a Palmi e a Corigliano Rossano

Pieno di pubblico e di risate per Beppe Grillo che ha portato in scena ad Altomonte (Cosenza), in prima assoluta nazionale, il suo nuovo spettacolo, “L’Altrove”.

Lo spettacolo, che stasera sarà replicato a Palmi e martedì a Corigliano Rossano, è distribuito in Calabria dalla “Show Net” di Ruggero Pegna. La serata, malgrado la pioggia insistente, ha registrato un notevole successo.

Il titolo “L’altrove” è legato ad un’altra divertente e irriverente provocazione dell’artista genovese. Dopo aver creato un partito portandolo al governo del Paese, Grillo ha fondato un movimento religioso, denominato appunto “L’Altrove”, annunciato nel suo blog alla vigilia dello scorso Natale: Nel corso dello spettacolo, nel momento in cui la pioggia si è fatta più insistente, Grillo, completamente inzuppato, si è rivolto al cielo chiedendo se tanta acqua fosse una ritorsione per la sfida lanciata.

Tante le risate che hanno accompagnato le varie gag, legate come sempre a temi di attualità locale, nazionale e internazionale. Grillo ha annunciato di essere pronto, grazie all’intelligenza artificiale, a sbarcare anche in Cina, dove è considerato un autentico fenomeno perfino dalle più alte cariche istituzionali, con monologhi perfettamente tradotti in cinese, con la sua stessa voce e la sincronizzazione del labiale.

Dall’ambientalismo, al metaverso, fino appunto all’intelligenza artificiale e alla religione, Grillo ha confermato di non aver perso la “verve” teatrale e la spiazzante ironia che avevano portato ai suoi show una presenza di pubblico da star del rock. Tante sono state pure le improvvisazioni, le interazioni e lo scambio di battute con il sindaco di Altomonte, Giampiero Coppola, e col pubblico, che gli ha rivolto innumerevoli domande su tanti argomenti.

Lo spettacolo si è chiuso con un autentico miracolo dell'”Elevato”, il capo dell’ “Altrove”, che ha trasformato l’acqua di una brocca in chinotto.