17enne impatta contro auto della Polizia e poi un muro, morto in ospedale

Un giovane cosentino di 17 anni, Antonio Ruperti, è morto dopo che in sella ad una moto si è scontrato, per cause da chiarire, con una pattuglia della Polizia in servizio. Il tragico incidente è avvenuto stamane nei pressi del tribunale di Cosenza, nel grosso quartiere ex Torre Alta, alle spalle di Via Panebianco.

Il giovane dopo l’incidente è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Annunziata per via delle gravissime ferite riportate ma purtroppo nel tardo pomeriggio è deceduto nel reparto di terapia intensiva.

Secondo le prime informazioni il ragazzo, dopo lo scontro con l’auto della Polizia è sbalzato andando a impattare violentemente contro il muro di una palazzina e aveva riportato gravi lesioni interne. Le forze dell’ordine hanno proceduto coi rilievi per accertare dinamica e cause dell’incidente.

Nel primo pomeriggio la Questura di Cosenza ha diffuso una nota in cui si legge che “nell’incrocio tra Via Falvo e Via Martorelli, una motocicletta di grossa cilindrata, priva di copertura assicurativa e revisione, condotta da un minore sprovvisto di patente di guida, ha impattato prima contro un’autovettura della Polizia di Stato, in servizio, in transito e di rimbalzo, contro un muro di un palazzo. Sul posto si faceva intervenire tempestivamente l’ambulanza per i soccorsi al giovane…”, che dopo qualche ora è morto in ospedale. La nota della Polizia spiega che “si è provveduto a far intervenire gli Agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro. La motocicletta, da accertamenti effettuati, risulta essere di proprietà di un soggetto gravato da precedenti penali. Informata dell’accaduto l’A.G. territorialmente competente e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro”.