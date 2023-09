Serie B, Cosenza-Sudtirol 2-2: miracolo di Mazzocchi negli ultimi secondi

1 di 2

Per un soffio il Cosenza non ha incamerato la terza sconfitta consecutiva. Al Marulla contro il Sudtirol i Lupi vanno in vantaggio con Venturi nella prima frazione ma nella ripresa in pochi minuti vedono il risultato ribaltarsi con due reti degli ospiti, il primo di Casiraghi il secondo di Odogwu. Solo grazie a Mazzocchi negli ultimi secondi di un lunghissimo recupero il Cosenza agguanta il 2-2.

Inizio di partita col Cosenza che spinge. Al 9′ minuto cross dalla destra di Marras e, spalle alla porta, Michael Venturi con un pregevole tocco di esterno scavalca Poluzzi. 1-0.

Reazioni degli altosesini ma non si riesce a concludere. Nel finale di primo tempo il Cosenza sfiora il raddoppio: corner di Calò e testa di Forte, che termina a lato di poco. I primi 45′ minuti terminano senza grandi emozioni, a parte il vantaggio.

Nella ripresa, dopo una serie di cambi il Sudtirol diventa pericoloso. E al 66′ arriva la rete di Daniele Casiraghi che insacca con una grande girata all’interno dell’area di rigore, anticipando Rispoli, dopo un’azione di Ciervo sulla destra. E’ l’1-1

Passano nove minuti e il Sudtirol passa in vantaggio con la rete di Raphael Odogwu, che mette in rete dopo un assist rasoterra di Davi, imbeccato da Casiraghi. L’azione viene sottoposta alla moviola per una sospetta irregolarità. L’arbitro Santoro assegna. 1-2.

Il Cosenza non molla e nel corso dell’assedio finale trova il gol del pareggio negli ultimi secondi di un lungo recupero. Così al 99′ Simone Mazzocchi, entrato al posto di Forte, compie il miracolo: su cross di Ciminio da destra l’attaccante insacca di testa dopo uno stacco perentorio. Finisce così 2-2.

Dopo cinque partite i rossoblù sono a quota 5 in classifica appaiati altri. Nel prossimo turno, venerdì 22 settembre, il Cosenza andrà in scena sul campo del Palermo, oggi reduce di una vittoria ad Ascoli e insegue in testa il Venezia.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi (12′ st Fontanarosa), D’Orazio; Zuccon, Calò; Marras (12′ st Canotto), Voca (27′ st Praszelik), Tutino; Forte (27′ st Mazzocchi). A disp. : Marson, La Vardera, Cimino, Florenzi, Viviani, Arioli, Crespi, Zilli. All. : Caserta

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Vinetot, Masiello, Giorgini; Rover (1′ st Merkaj), Kofler (1′ st Lonardi), Broh, Ciervo (49′ st Cuomo); Casiraghi (95′ st Lunetta), Odogwu (38′ st Pecorino). A disp. : Drago, Shiba, Ghiringhelli, Rauti, Peeters, Cisco, Lunetta, Pecorino. All. : Bisoli

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina. Assistenti: Cortese di Palermo, Galimberti di Seregno,. IV ufficiale: Luongo di Napoli. VAR: Meraviglia di Pistoia. AVAR: Zufferli di Udine.

MARCATORI: Venturi 9′, Casiraghi 21′ st, 30′ st Odogwu, 98′ st Mazzocchi.

