Espianto multiorgano eseguito presso l’Ospedale Annunziata di Cosenza

Eccezionale operazione di espianto multiorgano eseguito presso l’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Asp.

Nella serata di martedì scorso 19 Settembre, la centrale operativa del 118 di Cosenza, è stata allertata dalla Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero Annunziata, per l’attività di prelievo multiorgano in corso su un paziente donatore.

Immediatamente, si è attivata la catena di coordinamento e gestione degli organi prelevati, di concerto con le èquipe sanitarie giunte in aereo in Calabria da Bari, Roma e Palermo. Atterrati in serata e in nottata all’aeroporto di Lamezia Terme, hanno prontamente raggiunto le sale operatorie dell’Ospedale di Cosenza a bordo delle automediche Subaru, acquisite da Areu Lombardia e già operative in Calabria a partire da Agosto scorso per il servizio di Emergenza Urgenza Territoriale.

Al termine dei singoli interventi che hanno riguardato i prelievi di cuore, fegato, reni e polmoni, le èquipe hanno ricevuto gli organi donati di competenza e, sono state riaccompagnate a bordo delle automediche, all’aeroporto di Lamezia Terme per raggiungere tempestivamente le rispettive sedi di destinazione dove erano attese dai pazienti riceventi.

Alle ore 8 del mattino successivo, un’ulteriore auto medica, è partita dall’Annunziata diretta agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria per il trasporto dei reni del donatore.

L’importante missione, notificata dalla Prefettura di Cosenza, si è svolta con il prezioso supporto della Polizia Stradale.

L’eccezionale macchina organizzativa messa in moto, ha visto іІ coinvolgimento di numerosi professionisti е si è potuta svolgere efficacemente, grazie anche а і mezzi

utilizzati е preventivamente acquistati dall’Asp di Cosenza, аІ fine di garantire una flotta di mezzi di soccorso performante а disposizione delle necessita della cittadinanza.