Minaccia e abusa dell’ex convivente, arrestato un uomo

Avrebbe proferito minacce all’ex donna convivente, accompagnate da violenze, fisiche e sessuali, determinando in lei uno stato di sofferenze, prostrazione e disagio incompatibili con le sue normali condizioni di vita.

Così un uomo di 61 anni di Castrolibero è stato arrestato e tradotto in carcere per ordine del giudice del tribunale di Cosenza che contesta all’uomo i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.

L’attività di indagine è scaturita dalla denuncia della vittima ai militari della Stazione Carabinieri di Castrolibero che si sono immediatamente attivati, riscontrando gli elementi di denuncia e riferendo puntualmente alla Procura della Repubblica.

Il gip presso il Tribunale di Cosenza ha rilevato in merito i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati citati ed il pericolo di reiterazione, disponendo nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.