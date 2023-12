Uccise madre e figlia al cimitero, condannato ma è irreperibile

1 di 4

E’ ricercato in tutta Italia Luigi Galizia, di 43 anni, resosi irreperibile dopo la condanna all’ergastolo in via definitiva per il duplice omicidio di Edda Costabile e Ida Attanasio, madre e figlia, di 77 e 52 anni, uccise il 30 ottobre 2016 mentre si trovavano nel cimitero di San Lorenzo del Vallo, nel cosentino.

La sentenza è divenuta esecutiva dal 7 dicembre scorso, quando la Cassazione ha confermato il giudizio emesso sia in primo che in secondo grado.

Ma quando le forze dell’ordine sono andate a cercarlo per portarlo in carcere, Galizia si era già allontanato. Galizia, secondo l’accusa, agì per vendetta.

L’uomo è fratello di Damiano, il 31enne ucciso nell’aprile 2016 a Rende da Francesco Attanasio, figlio e fratello di Edda Costabile e Ida Attanasio. Attanasio, all’epoca, aveva detto alla polizia che aveva ucciso l’amico perché continuava a chiedergli la restituzione di soldi che gli doveva. Pochi giorni prima di uccidere Galizia, l’uomo aveva anche indirizzato la polizia verso un box in uso all’amico all’interno del quale fu trovato un arsenale di armi.