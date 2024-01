Ai domiciliari aggredisce il fratello e il padre gli spara, in carcere

Dagli arresti domiciliari aveva aggredito il fratello convivente scatenando la reazione del padre che lo aveva sparato ferendolo in modo non grave, probabilmente per difendere il figlio dall’ira del congiunto.

Il fatto è successo la sera dello scorso 3 Gennaio in casa dei fratelli. Dopo pochi giorni di indagini i Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Cosenza hanno arrestato l’aggressore del fratello, un 44enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento agli arresti domiciliari. Nessuna misura sembra essere stata adottata nei confronti del padre sparatore che evidentemente ha reagito per difendere il figlio ed egli stesso dalla furia violenta del 44enne.

La misura restrittiva è stata emessa dal gip del tribunale di Cosenza su richiesta della locale Procura in seguito alla puntuale ricostruzione dei fatti fornita dai Carabinieri cosentini.

L’indagato, ferito, già ristretto ai domiciliari per maltrattamenti, è attualmente detenuto presso la casa circondariale di Cosenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.