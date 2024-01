Rapinarono noto negozio di abbigliamento a Rende, presi

I carabinieri della Compagnia di Rende hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di due persone originarie di Cosenza, rispettivamente di 54 e 41 anni, indagati per rapina aggravata in concorso.

Erano circa le 9 di mattina del 24 aprile 2023 allorquando una chiamata al 112 allertava i Carabinieri che due soggetti con il volto travisato ed armati di pistola, avevano appena perpetrato una rapina in danno di una nota catena di negozi di abbigliamento di Rende, impossessandosi dell’incasso del weekend per un ammontare di oltre 41mila euro.

Una condotta pianificata per tempo e posta in essere, con evidente spregiudicatezza, in pieno giorno e per giunta in una zona caratterizzata da sostenuto transito veicolare e pedonale.

Immediate le attività investigative intraprese dai militari della Compagnia di Rende, le cui risultanze hanno consentito di ricostruire con esattezza e precisione le varie fasi della rapina, permettendo di inserire le varie tessere nella giusta collocazione, così da identificare i presunti autori sottoposti uno, agli arresti domiciliari, l’altro alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I Carabinieri hanno dunque raccolto molteplici e convergenti emergenze fattuali a carico degli indagati, mettendo a sistema le immagini di video sorveglianza dell’attività commerciale ove si è consumata la rapina e quelle minuziosamente individuate lungo il tragitto di arrivo e di fuga; testimonianze di persone che hanno assistito alla rapina; l’abbigliamento indossato e rinvenuto nelle rispettive abitazioni, ed infine la confessione di uno degli autori che ricalca la ricostruzione operata dalla articolata attività investigativa.