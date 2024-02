Scontro auto-camion sulla SS 106, muore un 33enne nel Cosentino

1 di 2

Un uomo di 33 anni, Alfredo Aleardi, di Sibari, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto sulla statale ionica 106, nel territorio di Trebisacce, in provincia di Cosenza.

La vittima era alla guida di una Lancia Y10 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un mezzo pesante. Il decesso del conducente della vettura è stato immediato.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Cassano, gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e personale Anas. La strada statale 106 è rimasta chiusa per diverse ore.

Gli investigatori lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. La salma di Alfredo Aleardi è stara trasportata all’obitorio dell’ospedale di Rossano.

“Questo è il volto di Alfredo Aleardi che, a 32 anni, ci ha lasciati nel tragico incidente avvenuto nella notte del oggi”. Lo scrive sui social Fabio Pugliese, fondatore dell’associazione di volontariato “Basta vittime sulla statale 106”.

“L’incidente, avvenuto sulla Statale 106 nel comune di Trebisacce, in provincia di Cosenza, intorno all’una e mezza. Alfredo ha perso il controllo della sua auto probabilmente a causa dell’asfalto bagnato ed è andato a scontrarsi con un camion pieno di frutta diretto in Puglia… Un giovane, l’ennesimo, figlio di una Calabria che paga da decenni un tributo di sangue altissimo, degno di una Guerra, di un olocausto destinato a non finire… Fino a quando lo Stato continuerà a chiudere gli occhi? A non capire? Bisogna intervenire subito! Non perdere tempo! Alla Famiglia Aleardi le miei più sincere condoglianze”, conclude Pugliese.

Un altro incidente tra due mezzi si è verificato, sempre sulla “strada della morte”, domenica pomeriggio, nel territorio di Corigliano-Rossano, di fronte al Centro Commerciale i portali. Il sinistro per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.