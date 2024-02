Furti in esercizi commerciali dell’hinterland cosentino, prese tre persone

Avrebbero commesso dei furti o tentati a Castrolibero, centro dell’area urbana di Cosenza, ma dopo indagini dei carabinieri sono stati individuati e presi.

Protagonisti tre soggetti tra i 31 e i 44 anni, originari della città capoluogo e dell’hinterland bruzio. Due di loro sono finiti ai domiciliari, mentre un terza persona è stata raggiunta da un obbligo di dimora.

I Carabinieri della Compagnia di Cosenza – stazione di Castrolibero – sono intervenuti in occasione di due tentati furti aggravati rispettivamente in danno di un supermercato e di un esercizio commerciale di vendita di dolciumi e prodotti da forno ed, inoltre, di un furto aggravato in danno di un negozio di ottica, tutti commessi, nottetempo, a Castrolibero.

In esito alle tempestive indagini dei militari sono emersi elementi utili per identificare gli autori, riferiti alla Procura della Repubblica di Cosenza che, ravvisati i gravi indizi e le esigenze cautelari, ha richiesto al giudice idonea misura cautelare.

In particolare, il 31enne di Castrolibero è ritenuto responsabile dei tre fatti, il 44enne di Castrolibero del tentato furto ai danni del negozio della panetteria e del furto in un negozio di ottica, mentre l’altro 31enne, di Cosenza, è accusato di quest’ultimo furto in concorso.