Vandali in azione contro il municipio Crotone. Sul muro la scritta “Servi”

A chiarire il "business" sul virus è l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. "100 malati di Covid in reparto costano alla propria Regione, e quindi dallo Stato, 200.000 euro quotidiani, ecco perché gli ospedali non si alleggeriscono". I dati Anac per ogni "contagiato". De Luca ha riconosciuto 76mila euro per ogni "positivo".