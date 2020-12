Furto di escavatori, arrestate tre persone a Gioia Tauro

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

A Gioia Tauro, i Carabinieri, hanno arrestato in flagranza, G.F., 40enne,originario delquartiere della “Ciambra”; G. S., 21enne e G. G., 34enne, questi ultimi di Reggio Calabria, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

Nello specifico, nel pomeriggio di martedì scorso, a seguito di una segnalazione giunta all’utenza 112, in meritoalla presenza di un autocarrooggetto di furto durante la notte presso un’azienda a Marcellinara, nel catanzarese, dove era custodito, si sono immediatamente attivate le ricerche da parte dei carabinieri che in poco tempo, hanno individuato un capannone presso la “Ciambra” di Gioia Tauro, cogliendo quattro soggettiintenti ad armeggiare sul mezzo rubato.

Sul posto, i militari dell’Arma, sono riusciti a bloccare i 3 soggetti arrestati, mentre il quarto si è divincolato, dandosi alla fuga nelle proprietà limitrofe.

I mezzi rubati, un autocarro Volvo con sopra 2 mini-escavatori, di un valore complessivo di 50.000€, sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre gli arrestati sono stati associatialla Casa Circondariale di Palmi, in attesa del giudizio di convalida ad esito del quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 2 di loro e l’obbligo di presentazione alla P.G. per il terzo.

Sono tuttora in corso gli accertamenti finalizzati al rintraccio del quarto soggetto sottrattosi alla cattura, il quale è stato nel frattempo segnalato a piede libero all’ Autorità Giudiziaria.

