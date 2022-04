Crolla gru a Crotone, nessun ferito ma un’auto schiacciata

Paura ma nessun danno alle persone a Crotone dove una gru alta 12 metri, per cause in corso di accertamento, è crollata tra i palazzi di un quartiere popolare della città.

La gru, in uso ad un cantiere da alcuni anni e utilizzata per la costruzione di un condominio in via Unione Europea, è improvvisamente rovinata al suolo.

A provocare i maggiori danni nella caduta è stato il braccio dell’imponente struttura metallica che ha sfiorato un edificio e si è abbattuto su quattro auto parcheggiate nel piazzale sottostante. Una delle vetture, una Fiat Panda, è stata letteralmente schiacciata mentre un’altra, una Lancia Y, è stata ribaltata ed è finita su una cabina elettrica. Gli operai del cantiere edile, allo scopo di impedire che l’elettricità potesse causare altri problemi a contatto con il carburante, hanno utilizzato un muletto per spostare la vettura. Sul posto sono intervenuti gli esperti del gabinetto di polizia scientifica della Questura di Crotone che hanno avviato gli accertamenti.

Attimi di apprensione e panico, al momento del crollo, per i residenti del quartiere che erano appena usciti di casa. Il proprietario di un’attività di rivendita di bibite era sulla porta del negozio quando ha visto la gru cadere ed è riuscito a correre dalla parte opposta del suo negozio. Tutti hanno raccontato di aver sentito un rumore assordante e di aver visto la torre d’acciaio che veniva giù.