La Polizia celebra la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono del corpo

Questa mattina, a Crotone, presso la Chiesa di Santa Rita, è stata festeggiata la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, con la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal cappellano, Monsignor Pancrazio Limina.

Al rito liturgico, oltre a personale di Polizia e ai loro familiari, hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose, parlamentari, i sindaci della provincia, rappresentanti delle attività imprenditoriali, delle associazioni di promozione sociale e di categoria, oltre ad una rappresentanza di studenti dell’Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri.

Il Questore di Crotone, Marco Giambra, nel corso di un breve intervento a margine della funzione, ha inteso ringraziare tutti gli intervenuti a nome di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato della provincia, esprimendo la propria soddisfazione per quanto viene svolto quotidianamente in questo territorio non solo dai poliziotti, ma anche da tutte le istituzioni preposte alla tutela della collettività.

Quindi, ha rinnovato l’impegno, da parte della Polizia di Stato, di profondere ogni sforzo per garantire la sicurezza dei cittadini, per continuare a rispondere in modo adeguato, rapido ed efficace alle istanze di tutela dei diritti e delle libertà costituzionalmente riconosciute.

Al termine, all’esterno della Chiesa, si è tenuta la benedizione dei mezzi di servizio della Polizia di Stato.

Celebrazione anche a Catanzaro e in altre città

In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, le celebrazioni hanno avuto inizio questa mattina alle ore 10.15 con la deposizione, davanti alla lapide intitolata ai caduti della Polizia di Stato, di un cuscino di fiori a riconoscimento delle vittime del dovere, alla presenza del Questore di Catanzaro Maurizio Agricola, di una rappresentanza della Polizia di Stato e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

A seguire alle ore 10.30, presso la sala riunioni del complesso polifunzionale, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie di commiato conferite dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini al personale andato in congedo dall’Amministrazione tra il 2021 e il 2022.

Durante la breve cerimonia, il Questore ha rivolto sentite parole di ringraziamento a coloro che hanno dedicato la loro vita al servizio dello Stato, sottolineando il fatto che anche da pensionati non si finisce mai di appartenere alla grande famiglia della Polizia di Stato, perché quello del poliziotto non è un lavoro ma una vocazione e una missione, nonché una scelta di vita. La funzione religiosa sarà celebrata oggi pomeriggio alle ore 18.00 nella Chiesa del SS. Rosario.