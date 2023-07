Accoltella gravemente una persona al culmine di una lite, in cella

Ha violentemente litigato con una persona e lo ha accoltellato gravemente, senza farsi troppi scrupoli, e poi si è dato alla fuga pensando di farla franca.

Il fatto di sangue è avvenuto pochi giorni fa a Torre Melissa, nel crotonese. Per il tentato omicidio e per il porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere, nonché minacce, i carabinieri della compagnia di Cirò Marina, stazione di Torre Melissa, dopo indagini hanno arrestato e tradotto in carcere il presunto autore in esecuzione una ordinanza emessa dal giudice su richiesta della procura pitagorica.

L’aggressione è avvenuta sul lungomare di Torre Melissa la sera del 4 luglio scorso, dove un uomo era accasciato a terra insanguinato. L’aggressore – è scritto in una nota dell’Arma – a seguito di una violenta lite scaturita per futili motivi, dopo una colluttazione avrebbe colpito la vittima con un oggetto da taglio ferendolo gravemente al fianco ed alla schiena, dandosi poi alla fuga.

Immediato è stato l’intervento dei militari che soccorso il ferito, trasportato d’urgenza in ambulanza presso il più vicino Pronto soccorso, hanno raccolto immediatamente indizi utili al rintraccio dell’aggressore. Da qui l’arresto dell’aggressore di cui non sono state diffuse le generalità.