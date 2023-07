Sbanda con l’auto che si ribalta, ferito un uomo

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla rotatoria di Via Gioacchino Da Fiore, a Crotone.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda è sbandata e si è ribaltata sulla sede stradale.

Il conducente rimasto incastrato tra le lamiere è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per gli accertamenti del caso.