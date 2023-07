Ultraleggero non riesce ad atterrare e finisce nel bosco, due illesi

1 di 2

Tragedia sfiorata nel Crotonese. Nella tarda mattinata di lunedì un velivolo ultraleggero decollato da Siracusa, in fase di atterraggio sull’avio superfice di Cotronei, non è riuscito ad atterrare e ha terminato la sua corsa fuori pista, in una zona boscata.

A bordo del mezzo aereo vi erano due persone, un uomo e una donna, tra cui il pilota, rimasti miracolosamente “illesi”, ma che per precauzione sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Il piccolo aereo è andato distrutto.

A prestare i primi soccorsi il personale dell’avio superfice di Cotronei in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro. L’intervento dei pompieri è valso alla messa in sicurezza del velivolo e della zona circostante, evitando l’insorgere di eventuali incendi e di ulteriori situazioni di pericolo. Le cause del mancato arresto del velivolo sono in corso di accertamento. L’ipotesi più verosimile è un guasto meccanico al sistema frenante.