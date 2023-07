Si barrica in casa per 18 ore, poi parla coi Carabinieri e viene convinto ad aprire

Si è barricato in casa verosimilmente a seguito di pregressi dissidi familiari, non aprendo a nessuno, nemmeno ai carabinieri intervenuti per capire i motivi della sua azione e accertare le sue condizioni di salute.

Protagonista un uomo di 50 anni di Cirò Marina (Crotone). Il fatto è successo sabato in un’abitazione del centro abitato della località marittima. Dopo diciotto ore l’uomo ha parlato con i carabinieri del posto che lo hanno convinto ad aprire la porta.

La procedura di negoziazione, avviata tempestivamente nell’occasione dai militari dell’Arma della locale compagnia, ha richiesto l’impiego, per la prima volta nella provincia di Crotone, di un Comandante di Stazione del Capoluogo, appositamente specializzato, nonché l’intervento di un Incident Commander, al fine di intraprendere con le specifiche competenze un dialogo volto ad incontrare le volontà del soggetto interessato, limitandone in via del tutto eccezionale e residuale l’uso della forza, come ad esempio nelle occasioni di “sequestro di persona”.

La trattativa si è sviluppata ininterrottamente per oltre 18 ore, al termine delle quali il soggetto ha deliberatamente deciso d’incontrare i militari, che, anche per motivi di pubblica sicurezza, non hanno mai interrotto il presidio dei luoghi limitrofi alla sua abitazione mediante un articolato dispositivo di uomini e mezzi dell’Arma, coadiuvato dal personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cirò Marina e della locale Polizia Municipale.

L’uomo è stato subito visitato dai sanitari del “118” e trasportato presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone per ulteriori accertamenti.