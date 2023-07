Incidente aereo a Cotronei, denunciato il gestore dell’aviosuperficie

I Carabinieri della Stazione di Cotronei (Crotone), a conclusione degli accertamenti svolti a seguito dell’incidente aereo verificatosi nei giorni scorsi, che ha visto coinvolto un aereo ultraleggero uscito fuori pista in fase di atterraggio, con il conseguente ferimento del pilota e di una donna a bordo del velivolo, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni colpose, il 71enne gestore della pista di atterraggio.

I militari, a seguito del sopralluogo effettuato nelle fasi immediatamente successive all’evento, sotto il coordinamento del pm di turno presso la Procura pitagorica, hanno riscontrato come il gestore dello scalo non avesse messo in atto tutti i dispositivi di sicurezza necessari affinché l’incidente non si verificasse.

L’aviosuperficie ed il velivolo ultraleggero coinvolto nell’incidente erano stati immediatamente sottoposti a sequestro probatorio, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Il velivolo ultraleggero era decollato dall’aeroporto di Siracusa destinazione Cotronei, quando in fase di atterraggio nell’aviosuperficie di Trepidò il pilota non è riuscito ad arrestare la marcia finendo in una zona boscata.