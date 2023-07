Precipita dal balcone mentre fa lavori edìli, muore un quarantenne

Un uomo di oltre 40 anni è morto, in circostanze poco chiare, pare dopo essere caduto dal secondo piano di un edificio dove stava effettuando lavori edili. E’ successo ieri pomeriggio in una proprietà privata a Strongoli, in provincia di Crotone.

Sull’episodio indagano i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Cirò Marina, intervenuti sul posto dopo essere stati allertati. Insieme al personale dell’Arma sono giunti il 118, il medico legale che ha constatato il decesso dell’uomo nonché personale del “Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro” di Crotone per le verifiche di competenza.

I militari, coordinati dalla Procura pitagorica, hanno già sentito alcune persone informate sui fatti. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica del tragico evento. Non si esclude che l’uomo sia caduto in seguito ad un malore.