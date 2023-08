Frontale sulla statale 106, un morto e tre feriti

E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto prima di mezzanotte sulla statale 106, nel territorio di Cutro, in provincia di Crotone.

Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi frontalmente, in località Trafinello in prossimità del bivio per Cutro, una Lancia Musa ed una Nissan Qashqai.

A bordo della Lancia viaggiava un nucleo familiare di tre persone. Il conducente purtroppo è deceduto sul colpo, mentre la moglie e la figlia minorenne sono invece rimasti feriti.

I Vigili del fuoco li hanno estratti dall’abitacolo affidandoli ai sanitari del 118 per le cure del caso e successivo trasporto nel nosocomio di Crotone.

Anche la giovane conducente della Nissan, ferita, è stata trasportata in ospedale.

La statale 106 è rimasta chiusa al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso. Oltre ai pompieri e al 118, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del tragico sinistro.