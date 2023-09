Forte ondata di maltempo a Crotone, danni e allagamenti. Nessun ferito

1 di 3

Forte ondata di maltempo stanotte a Crotone, con pioggia e raffiche di vento che hanno divelto tettoie di capannoni e alberi, con danni sulle auto in sosta. Nessun danno alle persone. Criticità presso alcune attività commerciali site in via Achille Grandi. La furia del vento ha fatto volare le tettoie sulla strada adiacente un centro commerciale.

Il forte vento ha inoltre divelto alberi che si sono abbattuti sulla sede stradale. Numerose sono state anche le richieste di intervento per infiltrazioni d’acqua e allagamenti dovuti alla pioggia incessante.

I Vigili del fuoco sono stati impegnati per ore alla messa in sicurezza del tetto divelto mentre unità SAF operano sul tetto del capannone per rimuovere le parti in imminente pericolo di caduta. Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale.