Anziano investito e ucciso mentre attraversa sulle strisce

Un pensionato di 79 anni, Francesco Lucente, è morto stasera nell’ospedale di Catanzaro in seguito alle ferite riportate dopo essere stato investito nel centro abitato di Crotone.

Lucente, stamani, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da un’auto guidata da un crotonese di 39 anni che si è immediatamente fermato per prestare i soccorsi.

La vittima è stata portata nell’ospedale di Crotone e ricoverato in rianimazione.

Tuttavia le sue condizioni si sono aggravate e per questo, considerata la gravità delle lesioni, è stato trasferito in elisoccorso al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove, però, è deceduto in serata.

Lucente, pensionato, era conosciuto in città perché per anni ha lavorato come tecnico analista ad un laboratorio di analisi di Crotone. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.