Scrontro frontale nel crotonese, due morti e due feriti gravi

Due giovani, un ragazzo e una ragazza sono morti e due sono feriti gravemente feriti in un incidente stradale avveenuto poco prima delle ore 17 di oggi in località Brasimato, lungo la strada statale 107 che collega Crotone a Cosenza.

Per cause in corso di accertamento due autovetture, una Fiat Grande Punto e una Wolksvagen Golf, ognuna con due persone a bordo, si sono scontrate frontalmente.

Quando sul posto sono arrivati i primi soccorsi hanno trovato una scena devastante. Gli occupanti della Grande punto, un ragazzo e una ragazza di Crotone, erano già morti.

I sanitari del 118 hanno dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Crotone per estrarre le due persone dalle lamiere della Golf. I feriti, in gravi condizioni, sono stati affidati dai vigili del fuoco al personale del 118 giunto sul posto con due ambulanze, per il trasporto in ospedale. Durante le operazioni di soccorso la starale 107 è rimasta bloccata ed il traffico deviato in una parallela nelle vicinanze. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Stradale.

Secondo quanto riporta “Il Crotonese” le due giovani vittime si chiamavano Lorenza Aloisio e Piero Riolo, entrambi crotonesi ed entrambi appassionati di danza. Piero era un ballerino di ballo caraibico.

I due ragazzi erano partiti sabato proprio per partecipare ad una competizione di danza e stavano facendo rientro a Crotone quando è avvenuto lo scontro che è stato loro fatale: sono morti sul colpo. Gravissime le condizioni delle due persone estratte dalle lamiere dell’altra auto. Si tratta di una mamma e di una figlia: la prima è attualmente in sala operatoria dove i sanitari la stanno sottoponendo a un delicato intervento chirurgico, la figlia è invece ricoverata nel reparto Rianimazione.