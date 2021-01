Tre ragazzi dispersi nei monti dell’Aspromonte, ricerche in corso

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Sono state avviate ricerche per rintracciare tre ragazzi dispersi sull’Aspromonte, nel territorio del comune di Gambarie. Pare che i tre giovani si fossero avventurati all’interno dei monti aspromontani ma dopo ore di escursione non sono riusciti né a rientrare né a dare notizie di loro.

Scattato l’allarme, nel tardo pomeriggio, i vigili del fuoco, supportati da mezzi e unità cinofile, si sono addentrati nella speranza di trovare i dispersi nel più breve tempo possibile. La zona è impervia e le temperature rigide aggravano le attività di soccorso. Non è dato sapere se i giovani erano attrezzati per affrontare la notte in montagna.

#ReggioCalabria, avviate ricerche di tre ragazzi dispersi sull’Aspromonte , nel comune di Gambarie. Inviate unità cinofile a supporto [#24gennaio 18:30] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 24, 2021