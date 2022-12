Ponte sullo Stretto, l’Ue all’Italia: “Presenti progetto solido e ben fatto”

1 di 2

“E’ importante che il governo italiano non abbia fretta e presenti un progetto” per il Ponte sullo Stretto di Messina “molto ben fatto. E lo dico perché c’è molta concorrenza” tra i Paesi Ue “per ottenere i soldi della Connecting Europe Facility (Cef), abbiamo molte domande e progetti molto importanti in tutta Europa”. Lo ha detto la commissaria europea per i Trasporti, Adina Valean, in un’intervista all’Ansa.

“Per avere un rating ottimo e una posizione competitiva, il progetto deve essere solido. Non consiglierei dunque” all’Italia “di fare in fretta, quanto piuttosto di fare un’ottima proposta”, ha evidenziato.

Poi rispondendo a una domanda sull’incontro con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini la commissaria ha affermato: “Non abbiamo discusso solo dell’inclusione” del Ponte sullo Stretto di Messina nelle Ten-T, “che c’era già, so che è molto importante per il governo italiano, abbiamo discusso dei prossimi passi e ci siamo messi a disposizione. Aspettiamo un progetto solido per finanziare la prima fase di fattibilità e poi il progetto partirà”.

“A parte avere una intenzione, bisogna avere una fase di preparazione e poi essere pronti per la costruzione effettiva”, ha detto ancora Valean.

“Sottolineo ai colleghi che l’attuale governo dopo 54 anni di mancati sforzi ha tutta l’intenzione di avere un collegamento stabile fra Sicilia e Calabria, fra Italia e Europa, per il completamento di quel corridoio scandinavo-mediterraneo che” con “il Ponte che collega Messina e Reggio, Sicilia e Calabria, avrebbe l’anello mancante di cui parlava la commissaria Valean”, aveva detto il ministro Salvini, intervenendo alla riunione con gli omologhi europei. “Noi – ha aggiunto – stiamo investendo sulla progettazione e avendo tempi e finanziamenti certi”.