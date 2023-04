Arrestato nel reggino un narcos calabrese ricercato in Francia

E’ stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Taurianova Giuseppe Zappia, di 42 anni, latitante dal gennaio 2021, sorpreso mentre si allontanava a bordo di un fuoristrada dalle compagne di San Martino di Taurianova.

Zappia – ritenuto responsabile dell’importazione in Francia di circa una tonnellata di cocaina dal Sudamerica -, è stato condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione dalla magistratura transalpina che ha emesso un mandato di arresto europeo per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il quale dovrà scontare una pena residua di 6 anni di reclusione.

Il quarantaduenne da oltre due anni aveva tentato di far perdere le proprie tracce ma è stato localizzato dai carabinieri che lo hanno scovato in una vecchia costruzione nelle campagne di Taurianova dove si nascondeva insieme alla moglie.

L’abitazione usata come rifugio è ubicata nella frazione San Martino, in una zona strategica difficilmente raggiungibile in auto e distante dalle principali arterie stradali, essendo vicina ad appezzamenti rurali.

L’operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria si inserisce in un’azione di cooperazione internazionale di polizia che ha impegnato la direzione centrale della polizia criminale del ministero dell’Interno ed è stata realizzata attraverso un filo di scambio informativo con le autorità collaterali francesi. Giuseppe Zappia è stato portato nel carcere di Palmi in vista dell’avvio delle procedure di estradizione.