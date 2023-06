Giovane ruba l’auto mentre conducente parcheggia, preso

A Reggio Calabria, i carabinieri hanno arrestato per rapina ai danni di una donna, un 21enne originario di Trebisacce (Cosenza), già noto alle Forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto verso le 8 di domenica scorsa, quando la vittima, 62enne, di Saline Joniche, mentre era intenta a parcheggiare la propria autovettura, in “via Muratori”, è stata avvicinata dal giovane che dopo averla spintonata, è riuscito a sottrarle il veicolo, dandosi poi alla fuga.

Fondamentali si sono rivelate le immediate le ricerche diramate dai militari della centrale operativa, che hanno consentito poco dopo, a due pattuglie della Stazione Carabinieri di Reggio Calabria – Rione Modena di individuare e fermare il ragazzo in “Viale Calabria”, sorpreso nel percorrere la via contromano proprio a bordo del mezzo rubato poco prima alla donna.

Per il giovane è scattato subito l’arresto in flagranza, convalidato dall’autorità giudiziaria, sottoponendo lo stesso alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.