Trovato in possesso di 10 kg di droga, arrestato un 19enne

I Carabinieri della Stazione di Catona (Reggio), nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati inerenti gli stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato, un giovane con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari dell’Arma, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato un insolito movimento nei pressi di un’abitazione sita vicino al lungomare di Catona e dal quale proveniva un intenso odore di marijuana.

A tale evidenza, hanno deciso di accedere all’interno e una volta dentro, hanno constatato la presenza di un 19enne in possesso di 10 kg di marijuana di cui una parte suddivisa in dosi ed un’altra riposta su delle rudimentali reti metalliche per l’essiccazione, 30 grammi di cocaina, nonché somme di denaro contante ritenuto provento dello spaccio e diversi bilancini di precisione con annesso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La droga rinvenuta, il denaro e il restante materiale sono stati posti sotto sequestro, mentre il giovane, una volta dichiarato in stato d’arresto è stato successivamente associato presso la casa circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà.