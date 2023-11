Omicidio Romeo, svolti i funerali della dottoressa uccisa in agguato

Seminara ha rivolto oggi l’ultimo saluto a Francesca Romeo, la dottoressa della guardia medica uccisa sabato mattina a Santa Cristina d’Aspromonte in un agguato con alcuni colpi di fucile mentre rientrava a casa insieme al marito, Antonio Napoli, rimasto lievemente ferito.

Oggi si sono celebrate le esequie della professionista nella chiesetta della frazione S.Anna di Seminara. Un funerale che la famiglia ha voluto in forma strettamente privata.

Ma nonostante questo, in tanti si sono presentati davanti alla chiesa per dare un ultimo saluto a una donna che per tanti anni ha dispensato cure e consigli a tutti. La salma è giunta in chiesa direttamente dall’ospedale di Locri dove si è svolto l’esame autoptico.

Le esequie sono state celebrate dal parroco, don Mimmo Caruso. Tra le autorità, presente solo il sindaco, Giovanni Piccolo, che per oggi ha proclamato il lutto cittadino e che per dopodomani ha annunciato un Consiglio comunale aperto.

Visibilmente provato il marito della vittima, Antonio Napoli, che ha trovato solo la forza, alla fine della cerimonia, di sussurrare poche parole di ringraziamento ai presenti.