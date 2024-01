Aveva diverse armi clandestine e 3 kg di droga, arrestato un 29enne

L'ex allevatore rinchiuso per 33 anni in carcere è stato assolto per non aver commesso la strage in Sardegna. L'unica prova era una "imbeccata" di un poliziotto infedele al testimone, che dopo decenni ha ritrattato svelando la verità. "Mi dicevano: se ti penti ti facciamo uscire dal carcere. Ma io non ho fatto niente. Trent'anni fa ero giovane, oggi sono vecchio. Mi hanno rubato tutto", dice. Legali: Al via l'iter per il risarcimento