Incidente stradale in Piemonte, muore un calabrese

Un uomo di 34 anni, Andrea Mantegna, originario di Briatico, in provincia di Vibo Valentia, è morto in un incidente stradale avvenuto a Morbello, nell’Alessandrino.

La vittima viaggiava a bordo di una Toyota Yaris quando, per cause in corso d’accertamento, è finita fuori strada mentre percorreva la provinciale 208 tra Morbello e Cimaferle, precipitando per più di 10 metri. Il mezzo, finito tra gli alberi, avrebbe preso immediatamente fuoco ed il 34enne sarebbe morto carbonizzato.

Andrea Mantegna lavorava nell’ufficio postale di Cartosio e, nel tempo libero, aiutava la moglie nella gestione di un negozio ad Ovada. Il giovane era cresciuto nella frazione di San Costantino con la sorella e con la madre, ex impiegata delle Poste, ora in pensione.

Il papà è deceduto alcuni anni fa. La notizia della tragica scomparsa del 34enne, che lascia moglie e due figli piccoli, ha scosso l’intera comunità.

