Rapina a mano armata a conducente mezzo trasporti, indagini

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

E’ di circa tremila euro il bottino di una rapina a mano armata compiuta a Calimera, frazione di San Calogero (Vibo), ai danni del conducente del mezzo di una società di distribuzione.

I banditi che avrebbero agito a volto scoperto, secondo quanto riferito, hanno bloccato il furgone guidato dall’uomo in corrispondenza del bivio che conduce alla frazione costringendo l’autista a consegnare l’intero incasso della giornata.

Una volta impossessatisi del denaro, i malviventi sarebbero saliti a bordo di una utilitaria usata per raggiungere la zona e si sarebbero dileguati facendo perdere le proprie tracce imboccando la strada statale 18 in direzione Rosarno. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini per tentare di identificare gli autori della rapina.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb