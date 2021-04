Donna ferita a colpi di pistola in centro a Tropea, fermato un uomo

Tentato omicidio nel Vibonese. Una donna di 42 anni, Domenica Gallisto, è stata ferita a colpi d’arma da fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, in pieno centro a Tropea. Il presunto autore è stato bloccato poco dopo dai carabinieri. Si tratta di Antonio Scidà, sui sessantanni, già noto alle forze dell’ordine.

La donna, subito soccorsa, è stata portata al pronto soccorso. Secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato portato nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Tropea per essere interrogato dagli investigatori agli ordini del capitano Nicola Alimonda.

La sua posizione è ora al vaglio della Procura di Vibo Valentia. L’uomo avrebbe sparato 5 colpi di pistola all’indirizzo della donna, ma solo uno avrebbe centrato la vittima. Dalle prime ricostruzioni il movente sarebbe di natura sentimentale. Il sessantenne fermato è accusato di tentato omicidio. Non è chiaro se l’arma usata era detenuta illegalmente.

