Esplode bara in cimitero del vibonese, sindaco ne chiude una parte

Il ragazzo non aveva “avuto il Covid né altri problemi di salute fino a quando non si è sottoposto alla prima dose”, ha detto la mamma ad una testa locale. "Era perfettamente sano". Probabile vittima della propaganda terroristica televisiva, ma anche del governo che con il Green pass ha introdotto una norma liberticida che di fatto esclude e discrimina i giovani e non solo dalla vita sociale, se non si inoculano il siero genico sperimentale