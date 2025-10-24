Cassano allo Ionio, ferito a colpi di pistola padre di un capoclan

Un agguato è stato compiuto oggi a Cassano allo Ionio. Colpi d’arma da fuoco sono stati sparati contro Domenico Forastefano, alias “Mimmo ù pisciaiuolu”, di 61 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Ritenuto per anni dagli investigatori uno dei principali referenti della ‘ndrangheta dell’area della Sibaritide, è padre del 38enne Pasquale, detto “l’animale”, ritenuto il capo dell’omonima cosca e detenuto al 41 bis nel carcere di Novara.

L’uomo è rimasto ferito ad un braccio. L’agguato, da quanto riporta l’Ansa, si è consumato in contrada “Tre Ponti”, nel territorio del comune di Cassano.

Il colpo sarebbe stato esploso da una pistola. Su quanto accaduto vige il massimo riserbo degli inquirenti in quanto sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto e per individuare i responsabili. Le indagini vengono svolte dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cosenza.

Forastefano è ricoverato nell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Corigliano-Rossano, dove si trova sotto stretta sorveglianza dei carabinieri.