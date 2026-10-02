Omicidio nel crotonese, ex moglie e figlio vittima non rispondono al giudice

Hanno scelto di non parlare davanti al Gip nell’interrogatorio di garanzia, Daniela Rossato (60 anni) e Nicola Giglio (28), arrestati con l’accusa di avere ucciso l’ex marito e padre Salvatore Giglio, di 69 anni.

Assistiti dagli avvocati Luigi Colacino e Pietro Funaro, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in attesa di visionare integralmente gli atti per i quali risultano indagati.

La donna è stata ascoltata nel carcere di Castrovillari (Cosenza), mentre il giovane in quello di Crotone. Al termine degli interrogatori, la gip ha rigettato la richiesta dei difensori di modificare la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per Nicola Giglio, mentre ha riservato la decisione sulla medesima istanza presentata per Daniela Rossato.

Secondo quanto scritto dal gip nell’ordinanza, madre e figlio avrebbero messo in atto un “diabolico piano” studiato “per eliminare un soggetto scomodo, rispetto al quale entrambi nutrivano un profondo rancore e reo di stare dismettendo il proprio compendio immobiliare” in totale segreto.

La scomparsa della vittima risale al 21 settembre 2024 ma solo il 25 settembre l’ex moglie ne aveva denunciato l’allontanamento volontario, ipotizzando una fuga con un’amante o un ritiro spirituale. Una versione non creduta dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone. Le telecamere di videosorveglianza hanno infatti documentato il rientro in casa di Giglio alle 12:08 del 21 settembre, seguito immediatamente dai due arrestati. L’uomo non ne è più uscito.

Dopo l’assassinio, secondo le accuse, il corpo sarebbe stato caricato in auto e gettato nel fiume Tacina, dove non è stato ancora rinvenuto. Tra gli indizi nei confronti dei due, oltre ai tracciati Gps dell’auto di Rossato che documentano tre sopralluoghi notturni nell’area di scarico giustificati dalla donna come “ricerche del marito”, anche gli acquisti di acido muriatico e candeggina con cui sarebbe stata ripulita la scena del crimine.