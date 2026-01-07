Colpi di pistola sparati in istituto scolastico di Lamezia, indagini

Diversi colpi di pistola sono stati sparati dentro la sede dell’Istituto scolastico Polo tecnologico “Carlo Rambaldi” di Lamezia Terme. In particolare, secondo quanto emerso, sono state prese di mira pareti interne ed aule di laboratori.

Sul posto è intervenuto personale della Polizia di Stato che ha avviato le indagini mentre la scientifica ha effettuato i rilievi sul posto. L’episodio è stato scoperto oggi, alla riapertura della scuola, e probabilmente risale ai giorni scorsi.

Gli investigatori, per risalire agli autori del gesto ed accertare il movente del raid, stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. (Ansa)