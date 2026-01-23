Commercialista uccide la moglie e si toglie la vita

E' successo a Mileto, nel Vibonese. La coppia era in fase di separazione

Un commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone, ha ucciso la moglie, Assunta Currà, di 55, con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma. E’ successo a Mileto, in provincia di Vibo Valentia.

Secondo quanto si è appreso, la coppia era in fase di separazione da circa un anno. L’omicidio-suicidio è avvenuto nell’abitazione dell’uomo.

Stando a quanto è emerso dalle prime indagini dei carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, Calzone avrebbe ucciso la moglie con l’arma che deteneva legalmente, pare al culmine di una lite legata alla separazione in corso.