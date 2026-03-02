Droga “last minute”, 10 arresti e quattro obblighi di dimora a Isola

Sono 14 gli indagati cui stamani agenti di Polizia della Questura di Crotone, hanno notificato un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice distrettuale su richiesta della Dda di Catanzaro. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzato alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, per alcuni aggravati dal metodo mafioso.

Il gip ha disposto 10 misure in carcere e quattro obblighi di dimora. L’operazione, in codice “Last Minute”, ha interessato Isola Capo Rizzuto e Reggio Calabria. La Squadra mobile pitagorica ha operato insieme ai colleghi della Città dello Stretto e Cosenza, con reparti in volo e unità cinofile.

L’attività investigativa, si è svolta attraverso il monitoraggio video delle zone di spaccio di stupefacenti, il monitoraggio telefonico e telematico degli indagati addetti allo smercio del narcotico ed attraverso attività di perquisizione e sequestro di stupefacente.

Gli esiti investigativi hanno permesso di delineare la gravità indiziaria circa l’attuale operatività di una organizzazione dedita alla detenzione e allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, sono state rinvenute e sequestrate diverse armi detenute illegalmente e abilmente occultate nelle pertinenze delle abitazioni. Nel medesimo contesto operativo è stata, altresì, sequestrata della droga (tra cui 15 kg di coca) oltre al materiale per il confezionamento. Impiegati oltre un centinaio di agenti.