Esplosione in una villetta nel catanzarese, un ferito grave

Una esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas è avvenuta in una villetta a due piani sita in località Martelletto nel comune di Settingiano, nel catanzarese. Una persona è rimasta ferita gravemente e trasportata in ospedale per le ustioni.

Il fatto è successo intorno all’ora di pranzo. La deflagrazione, avvenuta in una parte della villa, ha sventrato alcune pareti interne ed esterne, con fiamme che hanno interessato gli arredamenti della casa e minacciato le vicine abitazioni.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro intervenute con quattro automezzi ed autobotti carichi di acqua per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento di soccorso è ancora in corso.

Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Rilievi dei pompieri per accertare le causa dell’esplosione. L’ipotesi al momento più accreditata è una fuga di gas.