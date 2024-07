Paura nel Napoletano, terremoto di magnitudo 4 ai Campi Flegrei

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 della scala Richter è sta registrata nell’area dei Campi Flegrei, la stessa zona dove da mesi è in atto uno sciame sismico che preoccupa la popolazione.

Il sisma, avvenuto alle 13.46, è stato localizzato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv – Osservatorio vesuviano) a 4 km di profondità, con epicentro individuato a circa 2 km dal comune di Bacoli (Na).

La scossa è stata avvertita chiaramente dai cittadini del comprensorio napoletano, fino al capoluogo campano.

Molte famiglie sono scese in strada in preda al panico. Al momento non si segnalano danni. Protezione civile in stato di allerta. In via di verifica eventuali crolli e cedimenti strutturali su edifici pubblici già provati dell’intensa attività sismica nell’area di Pozzuoli e centri limitrofi.