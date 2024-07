Autobomba a nord di Mosca, due feriti gravi. Arrestato un russo in Turchia. Indagini

Una terribile esplosione ha scosso stamattina la periferia nord di Mosca distruggendo un’auto e ferendo le due persone a bordo: a denunciarlo sono state le stesse autorità russe, secondo cui la deflagrazione sarebbe stata provocata da “un oggetto non identificato”.

Chi sono le persone ferite? Alcuni media russi sostengono che si tratti di un funzionario militare e di sua moglie. L’intelligence russa nel pomeriggio ha dichiarato che una persona “sospettata” aveva raggiunto la Turchia, e poco dopo il ministro dell’Interno di Ankara, Ali Yerlikaya, ha annunciato l’arresto a Bodrum di un cittadino russo che sarebbe atterrato sulle coste del Mediterraneo con un volo da Mosca. La Russia pare abbia aperto un’inchiesta per “tentato omicidio”. E una fonte citata da Interfax sostiene come la polizia russa stia seguendo diverse piste, compresa “una connessione ucraina”.

Il cittadino russo sarebbe Yevgeny Serebryakov, ed è stato arrestato nella città turca di Bodrum con l’accusa di aver fatto esplodere un veicolo a Mosca, ha affermato il ministro degli Interni turco. Mercoledì mattina, due persone sono rimaste ferite quando una Toyota Land Cruiser è esplosa nel nord di Mosca. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

Gli inquirenti ritengono che Yevgeny Serebryakov, sospettato di aver fatto esplodere un’auto nel nord di Mosca, potrebbe avere dei complici, come stanno accertando le forze dell’ordine, hanno riferito alla Tass.

“Ci sono motivi per credere che Yevgeny Serebryakov avesse dei complici. Si stanno prendendo misure per trovarli”, ha detto la fonte citata dall’agenzia.

Secondo lui, il crimine è stato ben pianificato. “L’aggressore seguiva l’obiettivo da molto tempo, conosceva la sua routine quotidiana e i suoi percorsi”, ha aggiunto la fonte. La Procura della città di Mosca ha assunto la direzione delle indagini.

Il sospettato resta in Turchia e la Russia è in trattative per estradarlo, secondo il direttore del Servizio di sicurezza federale Alexander Bortnikov. La polizia turca ha identificato il sospettato come il cittadino russo Yevgeny Serebryakov e ha affermato che era arrivato dalla Russia in mattinata.