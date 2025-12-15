Gioco d’azzardo ed evasione fiscale, sequestro di un milione a imprenditore

I finanzieri della compagnia Soverato hanno sequestrato beni per oltre un milione di euro a un imprenditore nell’ambito di indagini su gioco d’azzardo illegale ed evasione fiscale.

Il provvedimento di sequestro per equivalente, emesso dal Tribunale ordinario di Catanzaro, ha riguardato il titolare di un bar, tramite la procedura di congelamento di rapporti bancari e disponibilità finanziarie detenute in Stato estero per il tramite del canale di giustizia europeo Eurojust.

L’attività dei militari ha preso il via da un controllo amministrativo congiunto con l’Agenzia delle dogane e monopoli concluso con il sequestro di otto slot che, secondo quanto ricostruito, disponevano di una doppia scheda, attivabile tramite appositi telecomandi, che impedivano alla macchina di inviare le giocate all’Agenzia delle entrate e, pertanto, evadere le imposte.

La Guardia di finanza ha quindi avviato anche una verifica fiscale, accertando ulteriori imposte evase e redditi non dichiarati complessivamente per oltre sei milioni di euro.

Dagli accertamenti sulle schede sequestrate è emerso un Prelievo erariale unico non versato pari a 1.111.371,56 euro. Il titolare dell’attività è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di peculato, truffa aggravata, frode informatica e dichiarazione infedele.

Durante l’esecuzione del sequestro, inoltre, i finanzieri hanno accertato che il responsabile riceveva bonifici dall’estero, per diverse migliaia di euro, da una banca con sede a Sofia, in Bulgaria, da un conto con la stessa titolarità.

Attraverso il canale di giustizia europeo Eurojust è stato, quindi, emesso dal Tribunale della città di Sofia, ed eseguito dalle autorità estere, un certificato di congelamento del conto estero e delle disponibilità finanziarie in giacenza fino alla stessa somma già disposta dalla giustizia italiana.