Aveva in casa oltre un kg di droga, arrestato un pusher

Aveva in casa oltre un chilogrammo di droga, cosi un uomo è stato arrestato in flagranza, processato per direttissima e posto ai domiciliari.

Ad arrestarlo nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cosenza nel corso di servizi nel territorio, secondo una mappatura precisa delle aree sensibili e a rischio di spaccio di droga.

In particolare, lo stupefacente (853 grammi di marijuana e 241 grammi di hashish) è stato rinvenuto dai militari dell’Arma durante una perquisizione domiciliare, eseguita in città all’interno di un’abitazione nella disponibilità del soggetto. In casa i Carabinieri hanno rinvenuto anche una somma di denaro contante e materiale per il confezionamento della droga.

All’esito, la Procura della Repubblica di Cosenza ha proceduto con giudizio direttissimo, nel cui ambito, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, il 26 gennaio 2026, ha convalidato l’arresto in flagranza e applicato la misura cautelare personale degli arresti domiciliari. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.