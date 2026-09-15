Giovane trovato con droga nel Crotonese, arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, supportati dal personale specializzato del Nucleo cinofili di Vibo Valentia, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne residente nel posto e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione presso il suo domicilio i militari hanno trovato e sequestrato circa 191 grammi di hashish e circa 8,1 grammi di cocaina, insieme a un bilancino di precisione e una carta di credito con evidenti tracce di sostanza stupefacente, oltre a 200 euro che gli investigatori ritengono essere provento dello spaccio.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Crotone l’arrestato è poi stato condotto presso la casa circondariale di Crotone a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso delle attività di controllo del territorio i carabinieri hanno anche denunciato un 22enne per il reato di fuga pericolosa, non avendo rispettato l’alt dei militari.

Al ventiduenne sono state contestate anche altre violazioni tra cui la mancanza della copertura assicurativa, la guida con patente scaduta, il superamento dei limiti di velocità e manovre di sorpasso vietate, per un ammontare complessivo di circa 1.210 euro di sanzioni amministrative.