Incidente a Catanzaro, muore una ragazza. Un ferito

Gravissimo incidente lungo viale Magna Grecia, all’altezza dell’ingresso al quartiere Aranceto. Le auto coinvolte nel frontale sono due, una C3 e una Ford Fiesta. La donna alla guida della Citroën purtroppo non ce l’ha fatta, le sue condizioni sono apparse subito drammatiche. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118, la donna è arrivata priva di vita in ospedale. La giovane rimasta uccisa nell’impatto si chiamava Martina Guzzi, aveva 25 anni.

Sul posto equipaggi della Squadra volante Upg Sp e una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale che hanno messo in sicurezza il sito e le vetture.

Ferito il conducente della Ford Fiesta. Quest’ultimo affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Sul posto anche polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità. A coordinare le operazioni di soccorso, il Cse di Francesco Rosi.