Incidente stradale nel catanzarese, un morto e alcuni feriti

Un giovane è morto e alcune sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 22 di ieri sera sulla statale 180, in località Orto Grande, tra i comuni di Cropani e Sersale, in provincia di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente tra loro un’Alfa Romeo 159 e una Fiat Panda. Il conducente di quest’ultima, Roberto Spadafora, di 25 anni, è deceduto mentre il passeggero e gli occupanti dell’Alfa sono rimasti feriti in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, i carabinieri per i rilievi e i sanitari del 118.